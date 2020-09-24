المالكي يطالب بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مسؤوليه على جرائمهم

القدس المحتلة-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق وكالة وفا قال المالكي في كلمة له اليوم إن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال شجعه على التمادي في جرائمه وانتهاكاته وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتنفيذ مخططاته الاستعمارية والاستيطانية وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وحذر المالكي من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال والذين يتهددهم الموت البطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تقديم العلاج اللازم لهم مطالبا الهيئات والمنظمات الأممية المتخصصة بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.