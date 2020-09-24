مقتل 3 مسلحين من ميليشيا “قسد” في ريفي دير الزور والرقة

دير الزور والرقة-سانا

قتل 3 مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجمات متفرقة استهدفت نقاط انتشارهم ومحاور تحرك آلياتهم في ريفي دير الزور والرقة.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بمقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بهجوم مجهولين بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطها في بلدة ذيبان وعلى سيارة عسكرية تقل عدداً من مسلحيها قرب بلدة معيزيلة بريف دير الزور الشرقي.

وفي شمال مدينة الرقة ذكرت المصادر أن مسلحا من ميليشيا “قسد” قتل برصاص مجهولين استهدفوا إحدى نقاطها في منطقة السكن الشبابي.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك المجموعات والعناصر التابعة للميليشيا المدعومة أمريكا منحى تصاعديا حيث قتل أمس 4 من مسلحيها بينهم قيادي بهجمات طالت سيارة عسكرية على طريق حقل العمر وفي بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي وفي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وتشهد معظم مناطق ريف دير الزور والحسكة والرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات الاحتلال الأمريكي.