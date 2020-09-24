التنظيمات الإرهابية تعتدي بالصواريخ على قرية جورين بريف حماة

حماة-سانا

اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي بالصواريخ على قرية جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن تنظيمات إرهابية تحاصر الأهالي بريف إدلب الجنوبي أطلقت عدداً من الصواريخ سقطت على أطراف قرية جورين أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة ما تسبب بأضرار مادية.

وفي العاشر من الشهر الجاري اعتدت التنظيمات الإرهابية بالصواريخ على قرية البركة وقلعة ميرزا شمال غرب حماة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتواصل التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.