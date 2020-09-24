إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وهدم منازل ومنشآت في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان شمال المدينة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام نحو الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

وأصيب فلسطينيان مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت ثلاثة منازل فلسطينية وخمس منشآت زراعية.

ونقلت وكالة وفا عن نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة طينة شرق القرية يرافقها عدد من الجرافات وهدمت ثلاثة منازل فلسطينية وخمس منشآت زراعية بهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث هدمت أمس أربع منشآت زراعية ومنزلا فلسطينيا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.