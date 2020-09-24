الصحة تتسلم دفعة جديدة من المساعدات الطبية الصينية لمواجهة كورونا

دمشق-سانا

في إطار العلاقات المتميزة بين سورية والصين تسلمت وزارة الصحة اليوم دفعة جديدة من المساعدات الطبية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لدعم استجابة القطاع الصحي لجائحة كورونا.

وتتضمن المساعدات التي تزن نحو 2 طن وسائل وقاية من فيروس كورونا وأجهزة دعم تنفس آلي.

يشار إلى أن وزارة الصحة تسلمت من جمهورية الصين الشعبية في الـ 24 من حزيران الماضي دفعة من المساعدات الطبية تضمنت عدداً من أطقم التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ووسائل حماية طبية فردية وكمامات من فئة (ان 95) وأجهزة قياس درجات الحرارة سبقتها دفعة في الـ 4 من الشهر نفسه بينما كانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الصينية وصلت إلى سورية في الـ 15 من نيسان الماضي وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بالفيروس.

يتبع..