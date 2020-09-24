SCS-NET
الشريط الأخباري

ارتفاع أسعار النفط

2020-09-23

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي لكنّ بواعث القلق حيال جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.

وذكرت رويترز أن خام برنت زاد خمسة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 41.77 دولاراً للبرميل وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً ليغلق على 39.93 دولاراً للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل وهو ما جاء دون المتوقع في حين هبط مخزون البنزين أكثر من المتوقع منخفضاً أربعة ملايين برميل ونزلت مخزونات نواتج التقطير 3.4 ملايين برميل بينما كان المتوقع ارتفاعها.

انظر ايضاً

تراجع أسعار النفط

نيويورك-سانا سجلت أسعار النفط تراجعاً ملموساً اليوم. وذكرت رويترز أن نفط برنت انخفض 55 سنتاً …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved