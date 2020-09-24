ارتفاع أسعار النفط

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي لكنّ بواعث القلق حيال جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.

وذكرت رويترز أن خام برنت زاد خمسة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 41.77 دولاراً للبرميل وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً ليغلق على 39.93 دولاراً للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل وهو ما جاء دون المتوقع في حين هبط مخزون البنزين أكثر من المتوقع منخفضاً أربعة ملايين برميل ونزلت مخزونات نواتج التقطير 3.4 ملايين برميل بينما كان المتوقع ارتفاعها.