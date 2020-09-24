وزير الصحة الفرنسي: الوضع الصحي في البلاد يتجه نحو التدهور بسبب كورونا

باريس-سانا

أعلنت فرنسا اليوم فرض قيود جديدة للحد من التجمعات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع معدل الإصابات في الأيام الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران قوله في تصريح “إن الوضع الصحي في البلاد يتجه لمزيد من التدهور فالمستشفيات في باريس وضواحيها استقبلت أكثر من 1000 مصاب بفيروس بكورونا خلال الأيام السبعة الأخيرة” محذراً من أن الوضع قد يصل إلى مستوى خطير جداً في بعض المناطق بسبب الانتشار السريع للفيروس.

وأعلن فيران إغلاق جميع قاعات الرياضة وقاعات الاحتفالات في المدن التي تشهد انتشاراً كبيراً للفيروس ومنع جميع التجمعات التي يتخطى عددها عشرة أشخاص اعتباراً من يوم الاثنين الماضي وإقفال جميع المطاعم والحانات في مدينة مرسيليا وضواحيها وفي جزيرة الغوادلوب بشكل كامل بدءا من يوم السبت.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت يوم أمس الأول تسجيل 5298 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.