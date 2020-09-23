فوز تشرين على مصفاة بانياس بدورة تشرين الكروية

اللاذقية-سانا

فاز فريق تشرين على مصفاة بانياس بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المجموعة الأولى بدورة تشرين الكروية المقامة على ملاعب اللاذقية .

سجل الأهداف على بشماني ثلاثة أهداف في الدقائق 29و31و71 وورد السلامة وعمر ريحاوي وكامل كواية في الدقائق 34و48و67 .

وكان جبلة فاز على الاتحاد ضمن المجموعة ذاتها بهدف دون رد سجله علي سليمان في الدقيقة 88 في المباراة الافتتاحية للدورة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم على ملعب البعث في جبلة .

وتفتتح منافسات المجموعة الثانية غداً بلقاء الكرامة مع الساحل و الوحدة مع التضامن .