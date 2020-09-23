تعبيد طرق في عدد من قرى السويداء

السويداء-سانا

أنهى مجلس بلدية ولغا بالسويداء مشروع تعبيد 3 طرقات في قريتي ريمة حازم وولغا بالريف الغربي للمحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار رئيس مجلس بلدية ولغا كمال الحايك إلى أن أعمال التعبيد شملت طرقا بطول 400 متر تخدم عدداً من منازل المواطنين في القريتين التابعتين للمجلس لافتاً إلى أن العمل جار حالياً للبدء بالتعاون مع المجتمع المحلي بأعمال مشروع خطين للصرف الصحي في قرية ريمة حازم.

من جهة ثانية أنهى مجلس بلدية امتان مشروع تعزيل مجرى الصرف الصحي في قرية امتان بطول 400 متر.

وأشار رئيس مجلس بلدية امتان ماجد العيسمي إلى أهمية المشروع لرفع الضرر البيئي والتلوث عن الأراضي الزراعية بالقرية لافتاً إلى التحضير حالياً بموجب عقد بالأمانة مع مديرية الخدمات الفنية للبدء بمد قمصان اسفلتية للطريق الواصل إلى المدافن وفي المنطقة المجاورة لموقف القرية.

عمر الطويل