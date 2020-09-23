التعليم العالي: قبول طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية اعتباراً من 27 الجاري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بدء قبول طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات مقررات الفصل الثاني للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2019-2020 اعتبارا من يوم الأحد 27-9-2020 ولغاية يوم الخميس 8-10-2020.

وسمحت الوزارة للطلاب وفق إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه بتقديم طلباتهم الكترونياً إلى دائرة شؤون طلاب السنة التحضيرية بجامعاتهم وفق الأسس المعتمدة والرسوم المطلوبة.

ويقدر عدد طلاب السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية بنحو 10 آلاف طالب وطالبة واعتمدت السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة” كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2015-2016 بحيث أصبحت امتحاناً مركزيا موحدا ومؤتمتاً لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي وتعد من السنوات الدراسية للطالب.