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البرازيل تسجل 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020-09-23

برازيليا-سانا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة التي أوردتها رويترز فقد سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا وتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

وفي المكسيك أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 705263 بالإضافة إلى 74348 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة أمس.

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