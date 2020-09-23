23 أيلول 1846- اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين

دمشق-سانا
1817 – إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.
1846 – اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين.
1856 – بدء العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية.
1983 – مقتل 111 شخصا في تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في أبو ظبي.
1992 – الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.
2007 – انتخاب ياسو فوكودا رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني ليصبح بذلك رئيسا لوزراء اليابان.
2011 – الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
من مواليد هذا اليوم..
1215 – الإمبراطور قوبلاي خان إمبراطور مغولي.
1880 – جون بويد اختصاصي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.
1901 – ياروسلاف سيفرت أديب وشاعر تشيكوسلوفاكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.
1923 – محمد حسنين هيكل صحفي وكاتب مصري.
من وفيات هذا اليوم..
1929 – ريشارد سيغموندي عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.
1973 – بابلو نيرودا شاعر وأديب من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1971.
أعياد ومناسبات..
الاعتدال الخريفي.