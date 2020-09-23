فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 973 ألف شخص حول العالم

عواصم- سانا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 973 ألف شخص حول العالم منذ بدء انتشاره في كانون الأول الماضي وفقا لموقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فأن إجمالي الإصابات بفيروس كوورنا المستجد حول العالم لغاية الآن بلغت 31709332 إصابة بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 973524 حالة في حين بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 23271481.

وبحسب الموقع فإن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بعد تسجيلها 205203 حالات وفاة من أصل 7072478 إصابة تليها الهند بتسجيلها 90021 حالة من أصل 5640496 إصابة ثم البرازيل مع تسجيل 138108 حالات من أصل 4591604 إصابات.