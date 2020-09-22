الذهب ينخفض مع استمرار صعود الدولار

لندن-سانا

تراجع الذهب اليوم مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.

وذكرت رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية تراجع 0.35 بالمئة إلى 1905.80 دولارات للأوقية في أواخر جلسة التداول كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولارات للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يعتبر أيضاً ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسة في وقت سابق من الجلسة ما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولاراً للأوقية.

وتراجع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2229.50 دولاراً للأوقية.