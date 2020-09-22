بوتين يؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها

نيويورك-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار مشددا على ضرورة أن يراعي مجلس الأمن الدولي مصالح جميع الدول بشكل كامل وأن يبقى ميثاق الأمم المتحدة هو المصدر الرئيس للقانون الدولي.

وقال بوتين خلال كلمة اليوم عبر الفيديو أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن روسيا ستبذل كل الجهود الممكنة للإسهام في تسوية الأزمات الإقليمية سلميا وعبر طرق سياسية دبلوماسية ومن أجل ضمان الاستقرار الاستراتيجي مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الازدواجية وعدم التدخل بشؤون الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتركيز على الحل السياسي للخلافات والأزمات.

وأوضح بوتين أن الدول الخمس دائمة العضوية تعكس ميزان القوى الدولي حالياً وتمثل الآلية المهمة في عمل مجلس الأمن الدولي التي يجب ألا تسمح بتبني إجراءات أحادية الجانب من أي طرف تؤدي إلى حدوث نزاعات عسكرية بين الدول.

وقال بوتين إن اقتراح موسكو إنشاء “ممرات خضراء” للتجارة تكون خالية من الحروب والعقوبات التجارية أصبح الآن ذا أهمية خاصة ولا سيما الإمدادات المتبادلة من الأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا في ظل تفشي وباء كورونا.

وبين الرئيس الروسي أن المقاصة وتحرير التجارة العالمية من الحواجز والحظر والقيود والعقوبات غير المشروعة يمكن أن يساعدا بشكل جيد في استعادة النمو العالمي وتقليل البطالة ما يتطلب ألا تتصرف الدول حالياً وفق مبدأ “كل يعمل لنفسه” لأن الأزمة ستترك بصماتها حتما على التنمية العالمية ولفترة طويلة.

وأكد بوتين ضرورة حظر القيود على السلع والمعاملات المالية على خلفية وباء كورونا المستجد لأنها قضية إنسانية ولا سيما للبلدان الأكثر معاناة من الوباء لافتا إلى أن هذا الموضوع في النهاية هو قضية تتعلق بحياة الناس”نحتاج إلى تنظيف هذه القضايا من جميع القراصنة السياسيين”.

وحول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أوضح بوتين أن بلاده ستتقدم بمبادرة بناءة لتوحيد الموقف في مجال السيطرة على الأسلحة وتعزيز نظام الاتفاقات الحالية الخاصة بهذه القضية مشيرا إلى أن ذلك يتعلق أيضا بالحظر على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة.

ولفت بوتين إلى أن روسيا تتقدم بمبادرة تنص على توقيع اتفاق يشمل كل القوى الفضائية ويقضي قانونيا بفرض حظر على نشر الأسلحة في الفضاء واستخدام القوة أو اللجوء إلى التهديد باستخدامها ضد الأهداف الفضائية.