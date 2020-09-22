مقتل طفل وإصابة شخصين بإطلاق نار في ولاية كانساس الأميركية

واشنطن-سانا

قتل طفل وأصيب شخصان آخران باطلاق نار على سيارة كانوا يستقلونها في ولاية كانساس الأميركية الليلة الماضية.

ونقلت (ا ب) عن شرطة مدينة كانساس بالولاية قولها إن التحقيقات الأولية تفيد بأن شخصاً أطلق أعيرة نارية على السيارة عندما توقفت أمام أحد المنازل ما أسفر عن مقتل طفل دون الخامسة من عمره وإصابة شخصين آخرين بجروح.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادثة.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن 148 طفلاً قتلوا في كانساس منذ بداية العام الجاري.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب.