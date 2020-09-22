مادورو يدعو دول العالم لمكافحة الهيمنة والأفكار الإمبريالية

الأمم المتحدة-سانا

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العالم لمكافحة الهيمنة والأفكار الإمبريالية وإنشاء عالم متعدد الأقطاب ونظام متجدد للأمم المتحدة لتطبيق القانون الدولي وحماية الشعوب.

وخلال اجتماع عبر الإنترنت للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية قال مادورو في كلمة نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الفنزويلية إن “العالم هزم الفاشية قبل 75 عاماً وسينتصر مجدداً أمام أولئك الساعين للهيمنة والأفكار الإمبريالية وسيكون قادراً على هزيمة الفاشية الجديدة”.

وأضاف إن “العمل والسير نحو عالم متعدد الأقطاب سيقضي على رغبات الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم لخدمة مصالحها الشخصية”.

وأكد دعم بلاده لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة تحدي وباء كورونا وضرورة الوقوف صفاً واحداً في هذا المجال كتعبير عن التعددية أمام تحد أساسي في حياة الشعوب مندداً بالانتقادات الأمريكية المتكررة للمنظمة.

ولفت مادورو إلى أن بلاده كانت خلال الأعوام الأخيرة ضحية لاعتداءات متعددة وعقوبات جنائية وغير قانونية وتدابير قسرية ولكنه ما زال صامداً رغم كل ذلك.