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الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون يعتدون بقذائف المدفعية على منطقة أبو راسين بريف الحسكة

2020-09-22

الحسكة-سانا

جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من الارهابيين اعتداءاتهم على القرى والبلدات بريف الحسكة واعتدوا فجر اليوم بقذائف المدفعية على محيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها المتمركزة في قواعدها في الداوودية وباب الفرج اعتدت فجر اليوم بقذائف المدفعية على منازل الأهالي في قريتي أم حرملة والنويحات في محيط بلدة أبو راسين شمال الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الأول الماضي واحتلالها عددا من القرى والبلدات والمدن اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الارهابية تلك المناطق المحتلة منطلقا لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

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