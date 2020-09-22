الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي جديد

اسطنبول-سانا

سجلت الليرة التركية مستوى منخفضاً قياسياً جديداً مقابل الدولار اليوم.

وذكرت رويترز أن الليرة سجلت 6440ر7 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 6365ر7 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا أمام الليرة ببلوغه 56ر7 ليرات يوم الجمعة الماضي.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جراء سياسات نظام رجب طيب أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.