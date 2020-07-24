24 تموز 1920 – يوسف العظمة يقود معركة ميسلون لمواجهة قوات الاحتلال الفرنسي التي أعلنت الانتداب على سورية

دمشق-سانا

1148 – لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية.

1534 – جاك كارتييه يستولي على كندا باسم ملك فرنسا.

1567 – إجبار ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت أثناء حبسها في قلعة غليفن على التنازل عن العرش لصالح ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً والذي تم تتويجه باسم جيمس السادس.

1798 – الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة.

1920 – يوسف العظمة يقود معركة ميسلون لمواجهة قوات الاحتلال الفرنسي التي أعلنت الانتداب على سورية.

1923 – التوقيع على معاهدة لوزان التي تم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية.

1977 – انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.

2013 – حادث قطار سانتياغو دي كومبوستيلا يخلف نحو 70 قتيلاً و143 جريحاً ويعد الأسوأ في تاريخ إسبانيا.

2014 – سقوط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية “الرحلة 5017” في صحراء مالي أثناء رحلتها من بوركينا فاسو إلى الجزائر.

من مواليد هذا اليوم

1783 – سيمون بوليفار.. قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.

1802 – ألكسندر دوما.. روائي فرنسي.

1857 – هنريك بونتوبيدان.. أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.

من وفيات هذا اليوم

1862 – مارتن فان بيورين رئيس الولايات المتحدة الثامن.

1974 – جيمس تشادويك.. عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1935.

1991 – إساك سنجر.. أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1978.

1995 -خالد بكداش أمين عام الحزب الشيوعي السوري.

أعياد ومناسبات

عيد سيمون بوليفار في الإكوادور.