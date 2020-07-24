تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لفرز مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة

بكين-سانا

أعلن باحثون صينيون عن استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بإمكانية تعرض مرضى “كوفيد19” لأعراض حرجة ما سيسهل الفرز المبكر لهؤلاء المرضى.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا أنه تم إجراء الدراسة بشكل مشترك من قبل باحثين من معهد قوانغتشو للصحة التنفسية ومختبر تينسنت للذكاء الاصطناعي ونشرت نتائجها في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز”.

ومن المهم تحديد المرضى الذين قد يتعرضون لخطر أعراض حرجة في أقرب وقت ممكن وإجراء تدخلات مبكرة.

وبناء على بيانات 1590 مريضا من 575 مركزا طبيا طور الباحثون نموذجا قائما على التعلم المتعمق لتحليل البقاء يمكنه التنبؤ بإمكانية تعرض مرضى “كوفيد19” لأعراض حرجة في غضون 5 و10 و30 يوما استنادا إلى خصائصهم السريرية عند دخولهم المستشفى.

وقام الباحثون بفحص 74 خصيصة سريرية وحددوا 10 عوامل خطر رئيسية يمكن استخدامها للتنبؤ بتطور الأعراض الحرجة بما في ذلك شذوذ التصوير بالأشعة السينية والعمر وضيق التنفس وبعض الأعراض المصاحبة.

وتم إطلاق أداة حساب لفرز مبكر لمرضى كوفيد19 ذوي الحالات الحرجة بناء على هذا النموذج على الانترنت وهي متاحة للجمهور مجانا.