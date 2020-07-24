علماء إيطاليون يكتشفون أجساما مضادة لفيروس كورونا لدى الكلاب والقطط

روما-سانا

وجد علماء إيطاليون في دراسة حديثة أجساما مضادة لنوع جديد من فيروس كورونا لدى بعض القطط والكلاب وذلك بعد تحليل عينات مأخوذة من 1400 حيوان.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “بيو ريكسييف” المتخصص قام العلماء بفحص عينات أخذت من 915 كلبا و505 قطط تم جمعها خلال ثلاثة أشهر من مناطق مختلفة في إيطاليا حيث بينت نتائج اختبارات فيروس كورونا على جميع الحيوانات الـ 1420 أنها سلبية مع العثور على أجسام مضادة في 13 كلبا و6 قطط وكانت النسبة الأكبر من الأجسام المضادة لدى 8ر12 بالمئة من الحيوانات التي عانى أصحابها من مرض “كوفيد19” .

واستنتجت الدراسة أن المعدلات الإيجابية للمصل في الحيوانات مماثلة لتلك الموجودة في البشر ممن خضعت عيناتهم للدراسة في نفس الفترة الزمنية في أوروبا ما يعني أن العدوى في الحيوانات الأليفة ليست أمرا غريبا إضافة إلى ملاحظة أنه “لا يوجد دليل مقنع على أن الحيوانات الأليفة المصابة تلعب دورا مهما في انتقال فيروس كورونا إلى البشر”.