إصابة فتاة بجروح جراء اعتداء الاحتلال التركي بقذيفة صاروخية على القامشلي

الحسكة-سانا

أصيبت فتاة بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بقذيفة صاروخية على الأحياء السكنية بمدينة القامشلي بريف الحسكة.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي اعتدت مساء اليوم بقذيفة صاروخية على حي المحطة القديمة في مدينة القامشلي ما أدى إلى إصابة فتاة بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة وممتلكات الأهالي.

واعتدت قوات الاحتلال التركي في وقت سابق اليوم بالقذائف الصاروخية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.