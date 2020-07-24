برلمانيون وخبراء روس: انتخابات مجلس الشعب رسالة مكملة لانتصار سورية على الإرهاب

موسكو-سانا

أكد عدد من البرلمانيين والدبلوماسيين والخبراء الروس اليوم أن انتخابات مجلس الشعب في سورية برهنت على أن سورية دولة ديمقراطية تضمن حق المواطن بإبداء رأيه في انتخاب ممثليه إلى مجلس الشعب وهي رسالة مكملة لانتصار سورية على الإرهاب.

وقال منسق اللجنة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي مع مجلس الشعب ديميتري سابلين “إن انتخابات مجلس الشعب ساهمت في تقديم الحلول لجملة من المهام الداخلية الملحة وبالأخص التمسك بالدستور والمؤسسات الحكومية وحل قضايا المواطنين” لافتا إلى التعاون الروسي السوري في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وعمليات إعادة الإعمار وتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية.

بدوره قال نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس معاون نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أندريه باكلانوف إن انتخابات مجلس الشعب جرت بصورة نزيهة وديموقراطية عبر تعددية سياسية واجتماعية مبينا أن نجاح الاستحقاق الدستوري أثار غضب أعداء سورية منوها في الوقت نفسه بأن مجلسي الاتحاد والدوما يقيمان علاقات متينة مع مجلس الشعب.

من جانبه اعتبر روسلان ماميدوف عضو المجلس الروسي للشؤون الدولية أن الانتخابات أظهرت جانبا إيجابيا لعمل مؤسسات الدولة رغم جائحة كورونا والعقوبات الاقتصادية ضد سورية معتبرا هذه الانتخابات “خطوة انتقالية” لتحقيق مشاريع تنموية تخفف العبء عن السوريين وتسهم في تحسين وضعهم المعيشي.