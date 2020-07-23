حفل غنائي منوع لأوركسترا الموسيقا الشرقية في مجمع دمر الثقافي

دمشق-سانا

أحيت أوركسترا الموسيقا الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد حفلاً غنائياً منوعاً على خشبة مسرح مجمع دمر الثقافي تضمن أغاني تراثية وطربية أداها مغنو الأوركسترا بشكل فردي وجماعي بكثير من التمكن والأداء والانسجام.

وجاء برنامج الحفل منوعاً من حيث المختارات الموسيقية والغنائية فكانت البداية مع قالب سماعي نهوند بتوزيع بسيط للوتريات من تأليف الموسيقار الراحل عدنان أبو الشامات تلته مجموعة من الأغاني الدمشقية التراثية مثل طالعة من بيت أبوها وعالصالحية وبيلبقلك شك الألماس وبالفلا جمال ساري تلتها أغنية يا محلا الفسحة من التراث الساحلي.

وتضمن برنامج الحفل ايضاً أغنية ما لقيت بين الملاح من تراث المنطقة الوسطى والعاصي بالإضافة إلى أغنية من التراث الكردي وبعض أغاني الملحن عبد الفتاح سكر التي غناها الراحل فؤاد غازي مثل ما ودعوني ولزرعلك بستان ورود وحجار القلعة وتلتها وصلة لمجموعة أغان للمطربة ميادة الحناوي ليختتم الحفل بوصلة من الفولكلور الحلبي.

وعن الحفل قال المايسترو اسعد في تصريح لسانا: “سعينا في هذا الحفل لتقديم مجموعة من الحالات الغنائية الفولكلورية والطربية المتنوعة إلى جانب مقطوعات من الموسيقا الآلية الشرقية الأصيلة بهدف إحياء بعض مفاصل الجمال في موسيقانا السورية والعربية”.

شارك في الحفل كل من المغنين عاصم سكر وكفاح سليمان وحسان عمراني وهادية السبيني وأحلام ديب وساندي توما وهيا شمالي وطلال عبد الكريم.

محمد سمير طحان