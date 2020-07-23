أودينيزي يؤجل حسم الكالتشيو بفوزه على يوفنتوس

روما-سانا

حقق أودينيزي فوزاً قاتلاً على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

أحرز ماتياس دي ليخت هدف يوفنتوس في الدقيقة 42 بينما سجل ليا نيستوروفسكي هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 52 قبل أن يضيف سيكو فوفانا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 92 من المباراة.

بهذه النتيجة تجمد رصيد اليوفي عند 80 نقطة في الصدارة بينما رفع أودينيزي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الــ 15.

وكان يوفنتوس بحاجة للفوز لضمان اللقب قبل ثلاث جولات على النهاية.

ويبقى يوفنتوس في الصدارة برصيد 80 نقطة يليه أتلانتا برصيد 74 نقطة وإنتر ميلان ولديه 73 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات.