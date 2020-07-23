زاخاروفا: (الخوذ البيضاء) في سورية تخفي تواطؤها مع الإرهاب وراء واجهة إنسانية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية تخفي أعمال النهب والسطو التي ترتكبها وتواطؤها المباشر مع الإرهاب وراء واجهة إنسانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “الرعاة الغربيين لم يتخلوا حتى الآن عن دعمهم لمنظمة الخوذ البيضاء والهياكل التابعة لها.. ونحن من جانبنا أشرنا مراراً إلى أن الواجهة الحقيقية لهذه العلامة التجارية الانسانية تكمن في النهب الحقيقي والابتزاز والسطو والتضليل المتعمد والهجمات الكيميائية المنظمة والضربات الجوية والمدفعية والتواطؤ المباشر مع الإرهاب”.

وفي سياق آخر أوضحت زاخاروفا أن “التجاهل السافر لأسس القانون الدولي ولا سيما على خلفية الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان في الولايات المتحدة نفسها وعدم التزامها بحقوق الإنسان في الدول الأخرى يفقد واشنطن الحق في أن تبدي أي اعتراضات لأي دولة أخرى”.

وحول مزاعم تورط موسكو بهجمات قرصنة على تطوير الغرب لقاحا ضد كورونا قالت زاخاروفا.. “نرفض بشدة الكذب الاعلامي السخيف من قبل الانغلو ساكسونيين وقبل كل شيء الولايات المتحدة تليها كندا وبريطانيا فيما يتعلق بهجوم هاكرز مزعوم لأجل الحصول على تطوير الغرب لقاحا ضد فيروس كورونا”.

وفي الشأن الأفغاني أكدت زاخاروفا ان موسكو لم تتقدم باقتراح لاستضافة مفاوضات بين الأطراف الأفغانية إلا أنها لا تستبعد مثل هذا الاحتمال في المستقبل مشيرة إلى أن روسيا تنطلق من حقيقة أن عملية المفاوضات ستكون طويلة وستتطلب أكثر من جولة اجتماعات في عواصم مختلفة.