منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

القدس المحتلة-سانا

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماع لها اليوم وفق ما أوردت وكالة وفا ضرورة تسريع آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته في محاولة لفرض الأمر الواقع وتنفيذا لمخططات الضم الاستيطانية من خلال هدم منازله ومنشآته والاستيلاء على أراضيه وتهوديها.

وشددت اللجنة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بمخططات الاحتلال الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية وسيواصل نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حق العودة واقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وجددت اللجنة مطالبتها المنظمات الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى من معتقلاته وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء في ظل تفشي فيروس كورونا.