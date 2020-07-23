SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الصحة: شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174

وزارة الصحة: وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 35

2020-07-23

انظر ايضاً

وزارة الصحة: شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved