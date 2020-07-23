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عــاجــل وزارة الصحة: شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174

وزارة الصحة: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 584

2020-07-23

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وزارة الصحة: شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174

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