وزارة الصحة: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 584

الخميس / 23 / 07 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
موقع إلكتروني سلوفاكي: التعزيزات المتواصلة لقوات الاحتلال التركي في سورية هدفها حماية التنظيمات الإرهابية
2020-07-23
حزب أردني يجدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2020-07-22
زوغانوف: انتخابات مجلس الشعب انتصار جديد لسورية- فيديو
2020-07-22
مقتل جندي أمريكي بانقلاب عربة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة الشمالي-فيديو
2020-07-22
غروسبيتش: العدوان الإسرائيلي على سورية مثال جديد على خرق القانون الدولي من قبل الكيان الإسرائيلي
2020-07-22
إدانات عربية للعدوان الإسرائيلي على سورية
2020-07-21
شلق: انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري أنجزته سورية رغم الإرهاب
2020-07-21
محليات
محافظة دمشق: ترحيل 21 ألف متر مكعب من الأنقاض من طريق برزة مشفى تشرين والبدء بتزفيت حي الزهور بالزاهرة
2020-07-23
وزارة السياحة تؤكد على إغلاق جميع صالات المناسبات الاجتماعية
2020-07-23
التربية تصدر تعليمات التسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية لدورة 2020 الثانية الإضافية
2020-07-23
جامعة دمشق تحدد مواعيد مقابلة فحص الأهلية واللياقة الصحية لتعيين المعيدين
2020-07-23
مجلس الوزراء: إغلاق صالات المناسبات (أفراح-عزاء) إلى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا
2020-07-23
وزارة الصحة تتسلم مساعدات طبية روسية خاصة بجهود التصدي لفيروس كورونا
2020-07-23
أكثر من 22 ألف هكتار مساحة حقول القمح والشعير المتضررة جراء الحرائق بالحسكة
2020-07-23
رياضة
رسمياً.. أوناي إيمري مدربا لفياريال
2020-07-23
إنتر ميلان يكتفي بالتعادل مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي
2020-07-23
ليفربول يحتفل بتتويجه بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على تشيلسي
2020-07-22
بارما يهزم نابولي في الدوري الإيطالي
2020-07-22
زينيت بطرسبورغ يحقق لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
2020-07-22
اللجنة الأولمبية الدولية تعلن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا
2020-07-22
مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-07-22
اقتصاد
مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في تركيا… تراجع ثقة المستهلكين الأتراك مجدداً خلال تموز الجاري
2020-07-23
أعلاف السويداء: توفر مادة الذرة الصفراء لتأمين احتياجات المداجن المرخصة
2020-07-23
المركزي يدعو المصارف العاملة للالتزام بعدد من الضوابط عند استلام وتسليم الأموال للمواطنين
2020-07-23
افتتاح 6 منافذ بيع جديدة للسورية للتجارة بريف حماة
2020-07-23
استقرار أسعار الذهب
2020-07-23
ارتفاع أسعار النفط
2020-07-23
الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة
2020-07-22
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
مجلس الوزراء: إغلاق صالات المناسبات (أفراح-عزاء) إلى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا
استشهاد خمسة مدنيين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة
وزارة الصحة تتسلم مساعدات طبية روسية خاصة بجهود التصدي لفيروس كورونا
الزراعة تعلن عن إجراء اختبار للتعاقد مع 1221 عاملاً من الفئتين الرابعة والخامسة
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي
أكثر من 22 ألف هكتار مساحة حقول القمح والشعير المتضررة جراء الحرائق بالحسكة
التربية تصدر برنامجي امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية
الصحة: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات ووفاة واحدة
زوغانوف: انتخابات مجلس الشعب انتصار جديد لسورية- فيديو
التربية تعلن إجراءاتها الصحية استعداداً لافتتاح المدارس
عــاجــل
وزارة الصحة: شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174
وزارة الصحة: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 584
2020-07-23
2020-07-23
Rem
سابق
الجهات المختصة في حمص تضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية بريف إدلب
التالي
وزارة الصحة: وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 35
انظر ايضاً
وزارة الصحة: شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved