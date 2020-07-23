اليونان تحذر نظام أردوغان: سنقوم بالدفاع عن حقوقنا السيادية

أثينا-سانا

حذرت اليونان النظام التركي اليوم من أنها ستقوم “بكل ما هو ضروري” للدفاع عن حقوقها السيادية وذلك رداً على خطط هذا النظام للمضي قدماً في التنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزر اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية “ستيليوس بيتاس” قوله إن الخطط التركية تمثل انتهاكاً مباشراً للسيادة اليونانية.. والحكومة تؤكد لجميع الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس انتقد أول أمس الممارسات التي يقوم بها النظام التركي في شرق البحر المتوسط محذراً من أنها إجراءات غير قانونية”.

وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى خلال الأشهر الماضية على خلفية أعمال التنقيب غير الشرعية التي يقوم بها النظام التركي في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات والدعوات إلى وقفها إضافة إلى محاولاته الجديدة ابتزاز الاتحاد الأوروبي باستخدام ملف المهاجرين.