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محافظة دمشق: ترحيل 21 ألف متر مكعب من الأنقاض من طريق برزة مشفى تشرين والبدء بتزفيت حي الزهور بالزاهرة

2020-07-23

دمشق-سانا

تواصل محافظة دمشق أعمال ترحيل الأنقاض والأتربة من طريق برزة مشفى تشرين ومركز انطلاق الشمال كراج العباسيين بالتوازي مع أعمال التزفيت في عدد من المناطق والأحياء وصيانة العديد من المرافق العامة والأرصفة والأطاريف في مختلف مناطق المدينة لاستعادة جماليتها وشوارعها.

وقامت ورشات المحافظة بترحيل أكثر من 21 ألف متر مكعب من الأنقاض والأتربة من طريق برزة مشفى تشرين وفق ما ذكر المهندس مازن سلامة من مديرية الصيانة في المحافظة في تصريح لمندوب سانا اليوم.

وبين سلامة أن الورشات مستمرة بترحيل الأنقاض والأتربة في هذا الطريق إضافة إلى قيامها بترحيل نحو 400 متر مكعب من الأنقاض والأتربة من كراج العباسيين وطريق أوتوستراد دمشق درعا خلال اليومين الماضيين.

وضمن خطتها الخدمية لتحسين واقع الطرقات في المدينة وأحيائها بدأت ورشات مديرية الصيانة في المحافظة أعمال التزفيت في الشوارع الرئيسية والفرعية لحي الزهور بمنطقة الزاهرة وفق رئيس دائرة الطرقات في المديرية المهندس أكرم بدوي الذي أوضح أنه تم تزفيت عدة حارات بالحي بكمية اسفلت بلغت 500 طن مشيراً إلى أنه سيتم تزفيت جميع الحارات والشوارع الرئيسية في الحي.

ووفقا لبدوي فقد أنهت الورشات أعمال التزفيت في حي العرين إضافة إلى استمرارها بالعمل على استبدال بلاط الأرصفة وصيانتها باوتوستراد المزة جانب صالة الجلاء وبالفيلات الغربية وبالزاهرة جانب جامع الماجد وبكراجات العباسيين.

فراس صافي

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