الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي قصفت بالقذائف الصاروخية قرية باب الخير وعددا من القرى في منطقة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.