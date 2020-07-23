أعلاف السويداء: توفر مادة الذرة الصفراء لتأمين احتياجات المداجن المرخصة

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة للأعلاف في السويداء توفر مادة الذرة الصفراء الجاهزة للبيع في مركزي شهبا ونبع عرى لتأمين احتياجات المداجن المرخصة.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الشوفي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن بيع المادة يتم للمداجن المرخصة أصولاً وبموجب كتب من أصحابها صادرة عن الدوائر الزراعية ومصدقة من مديرية الزراعة تفيد بأن المدجنة مستثمرة وتقوم بالإنتاج.

ولفت إلى أن كميات البيع من المادة تبلغ للطائر الواحد 100 غرام وبسعر قدره 400 ليرة للكيلوغرام الواحد مؤكداً توفر نحو 60 طنا منها حالياً على أن يتم استجرار كميات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة.

وباع فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 6273 طناً من المواد العلفية “نخالة وجاهز حلوب وشعير”.