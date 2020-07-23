السويداء.. وضع مركزي تحويل كهربائيين بالخدمة في بلدة الكفر وقرية الدويرة

السويداء-سانا

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء مركزي تحويل كهربائيين بالخدمة في بلدة الكفر وقرية الدويرة بهدف تحسين استثمار الشبكة الكهربائية وزيادة وثوقيتها.

وأشار مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن استطاعة كل مركز 100 ك.ف وان وضعهما بالخدمة جاء لمواكبة الطلب الزائد على الطاقة وتخفيف الحمولات عن مراكز التحويل الأخرى.

ولفت المهندس نوفل إلى أن العمل جار حاليا لتجهيز مركز تحويل في مدينة السويداء مبديا جاهزية الشركة للاستمرار بإحداث مراكز تحويل جديدة في مختلف مناطق المحافظة وصيانة بعضها بناء على الحاجة الفعلية لذلك.