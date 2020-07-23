إيران تسجل 221 وفاة و2621 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طهران-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل 221 وفاة و2621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت سادات لاري في تصريح اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران بلغ 284034 بينما بلغ اجمالي الوفيات 15074 حالة والمتعافين 247230.

إلى ذلك أفادت حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بتسجيل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا أكثر من نصفها في روسيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وسجلت أوروبا ثلاثة ملايين و2861 إصابة من بين أكثر من 15 مليون إصابة معلنة حول العالم.

ولا تزال القارة الأكثر تضرراً بالفيروس لجهة عدد الوفيات إذ سجلت 206 آلاف و633 وفاة من بين 626 ألفا و994 وفاة حول العالم.

وخلف وباء كورونا تداعيات اقتصادية كذلك في القارة ما دفع الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مساعدات غير مسبوقة بقيمة 750 مليار يورو أي ما يعادل 858 مليار دولار للدول الأعضاء الأكثر تضررا جراء الوباء في وقت سابق هذا الأسبوع.