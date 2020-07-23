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إغلاق صالات المناسبات (أفراح-عزاء) إلى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا

2020-07-23

دمشق-سانا

أعلن مجلس الوزراء اليوم إغلاق كافة صالات المناسبات “الأفراح-العزاء” في المحافظات بدءاً من يوم الجمعة الواقع في 24-7-2020 وحتى إشعار آخر وذلك في سياق الإجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا.

وذكر المجلس أنه بناء على ما تقرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20-7-2020 يتم إغلاق كافة صالات المناسبات “الأفراح-العزاء” في المحافظات بدءاً من يوم الجمعة الواقع في 24-7-2020 وحتى إشعار آخر وذلك في سياق الإجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا.

وأضاف إنه تم تكليف الوزارات باتخاذ المزيد من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أمس تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق فقط بسبب توسع انتشار الفيروس فيهما وكذلك إغلاق كافة صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة وتعليق كافة الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر.

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