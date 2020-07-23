وزارة الصحة تتسلم مساعدات طبية روسية خاصة بجهود التصدي لفيروس كورونا

دمشق-سانا

تسلمت وزارة الصحة اليوم دفعة مساعدات طبية خاصة بجهود التصدي لفيروس كورونا مقدمة من جمعية روسار الروسية والمنظمة الدولية الروسية “الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية” دعما لجهود القطاع الصحي في التصدي للفيروس.

وتتضمن المساعدات ملابس وقائية وأدوية وكواشف حرارة.

وكانت وزارة الصحة تسلمت أول دفعة مساعدات طبية روسية في ال 17 من نيسان الماضي تضمنت خمسين جهاز تنفس اصطناعي ونحو عشرة آلاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا وألف لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام وألف لباس واق للاستعمال مرة واحدة.