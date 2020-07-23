ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم لكن ارتفاعا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود ما حد من المكاسب.

وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت ارتفع سبعة سنتات أو ما يعادل 2ر0 بالمئة إلى 36ر44 دولارا للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو ما يوازي 2ر0 بالمئة إلى 98ر41 دولارا.

وظلت الأسعار تراوح مكانها تقريبا منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في أربعة أشهر هذا الأسبوع مدفوعة بأنباء متفائلة عن لقاح للوقاية من كورونا.