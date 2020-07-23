بايدن: ترامب أول رئيس أمريكي عنصري

واشنطن-سانا

اعتبر جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبل أن دونالد ترامب أول عنصري يصبح رئيساً للولايات المتحدة التي تميزت إداراتها المتعاقبة بسجل قاتم من التمييز والعنصرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله “إنه لأمر مقزز للغاية أن ترامب يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم وأصلهم القومي ومن أين جاؤوا”.

وأضاف “لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط ولم يفعل هذا أي رئيس جمهوري ولم يفعله رئيس ديمقراطي.. لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب وهو أول من قام بذلك”.

وردت كاترينا بيرسون وهي من كبار مستشاري حملة ترامب على تصريحات بايدن بالقول إنها “إهانة لذكاء الناخبين السود”.

يشار إلى أن عدداً من الرؤساء الأمريكيين امتلكوا عبيدا أو أيدوا سياسات منها قمع الأمريكيين الأصليين وعزل الأمريكيين السود وقالت جامعة برينستون الشهر الماضي إنها حذفت اسم الرئيس السابق وودرو ويلسون من الجامعة استنادا إلى تفكيره وسياساته العنصرية.

وأصبحت العنصرية قضية رئيسية مع اشتعال الاحتجاجات التى عمت البلاد إثر مقتل مواطن أمريكى من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس مؤخراً.