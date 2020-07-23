ليفربول يحتفل بتتويجه بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على تشيلسي

لندن-سانا

احتفل ليفربول بتتويجه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز بفوز مثير على ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من البريميرليغ.

وأحرز أهداف ليفربول كل من نابي كيتا وترينت ألكسندر أرنولد وجورجينيو فينالدوم وروبرتو فيرمينو وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقائق 23 و38 و43 و55 و84.. بينما سجل لتشيلسي كل من أوليفييه جيرو في الدقيقة 45 زائد 3 وتامي أبراهام في الدقيقة 61 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول الذي استلم كأس البطولة بعد انتهاء المباراة رصيده إلى 96 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية فيما تأجل حسم تأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تجمد رصيده عند 63 في المركز الرابع بفارق الأهداف وراء مانشستر يونايتد وبفارق نقطة أمام ليستر صاحب المركز الخامس.