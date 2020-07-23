الصحة المصرية: تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 41 حالة جديدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إنه تم تسجيل 667 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس مشيرا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وأوضح مجاهد أن 602 خرجوا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 30075 حالة.

وأشار المتحدث إلى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها و4440 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرر في وقت سابق اليوم فرض حظر التجوال في عدد من مناطق محافظة شمال سيناء.