نجاح الاختبارات الأولى على وحدة استمطار تسخين الغيوم في روسيا

موسكو- سانا

أعلنت جامعة شمال القوقاز الفدرالية عن نجاح الاختبارات الأولى التي جرت في مقاطعة ستافروبول لوحدة تسخين الغيوم لحث هطول الأمطار الاصطناعية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الجامعة قولها في بيان اليوم إن استخدام مواد كيميائية خاصة لهطول أمطار اصطناعية عملية مكلفة جدا مشيرة إلى أن هذه الطريقة لم تعد تستخدم في مقاطعة ستافروبول وغيرها من المناطق وإنما تدرس حاليا طريقة بديلة عنها تقوم على تجميع الغيوم وتكثيفها بواسطة مصادر حرارية أرضية تطلق تيارات حرارية تؤثر مباشرة في الغيوم الموجودة.

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن علماء من جامعات روسية يشاركون في هذا المشروع حيث صمم علماء من موسكو الوحدة الحرارية التجريبية فيما حدد علماء الفيزياء في ستافروبول مؤشرات التيار الحراري.

وأوضح الخبير المختص في فيزياء الغيوم والغلاف الجوي من جامعة شمال القوقاز الفدرالية البروفيسور روبرت زكيانين أنه لكي تعمل هذه الوحدة يجب أن يرتفع التيار إلى الحدود السفلى للسحب الحملية أي إلى ارتفاع من 3 إلى 4 كيلومترات عن الأرض لتكون في هذه الحالة درجة حرارة التيار أعلى من درجة الوسط المحيط بنحو 10 إلى 20 درجة مئوية وأكثر كما في المحركات النفاثة في الطائرات بحيث تصل سرعة التيار إلى ما بين 25 و100 متر في الثانية.

ولفتت الجامعة إلى أن هذه الطريقة ليست مكلفة جدا وقد جرى أول اختبار لهذه الوحدة التجريبية في ميدان بوديونوفسك والعمل مستمر في هذا المشروع.