افتتاح سوق البيع المباشر لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة المعارض بحمص

حمص-سانا

افتتح مساء اليوم في مدينة المعارض بحي الوعر بحمص سوق البيع المباشر لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه غرفة تجارة حمص وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم السوق الذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري نحو ستين جناحاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات لمنتجات متنوعة كالزعتر والصابون الحلبي والصناعات اليدوية الدمشقية العريقة والألبسة والأحذية والمنظفات والعسل الطبيعي والجلد الأصلي والحلويات اليدوية.

عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة تجارة حمص أشار إلى أن السوق أصبح ظاهرة سنوية بمشاركة عدة محافظات منها “دمشق-حلب-حمص-اللاذقية-طرطوس” ويضم منتجات بأسعار تشجيعية وتخفيضات من 30 إلى 40 بالمئة لكونها من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

المهندسة فاطمة عبد الله مدير فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحمص أشارت إلى أن السوق يضم غذائيات وألبسة وحقائب وأحذية ومنظفات ومواد مختلفة بمشاركة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.

المواطن “عصام منصور” أكد خلال تواجده في السوق أن الأسعار جيدة ومنافسة للسوق المحلي مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه التجربة فيما رأت “إيمان سويد” أن فكرة السوق مميزة والأسعار به مخفضة جداً لكافة المواد.

عدد من المشاركين في السوق من محافظات حلب ودمشق وطرطوس أكدوا أن الهدف من المشاركة هو إيصال المنتج إلى المستهلك مباشرة بعيداً عن حلقات الوساطة وبأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنه مشيرين إلى أن التخفيضات تصل إلى نحو أربعين بالمئة.

صبا خير بك