تراتيل على كف الورق أمسية شعرية في ثقافي الميدان

دمشق- سانا

تراتيل على كف الورق أمسية شعرية رتل فيها شعراء قصائدهم في المركز الثقافي بالميدان اليوم وسط جمهور من الشعراء والمثقفين وهواة الأدب.

وشارك الشاعر غدير اسماعيل بنصوص موزونة تنتمي إلى شكلي الشعر العمودي والتفعيلة تميزت بعمقها وصورها المدهشة وهي “تداعيات من أيقونة ميتة” و”آخر ما خطه الشهيد على صفحة انتمائه الافتراضي مما لم يسجل في رقيم الانتماء” وقصيدة بعنوان “صفصافة” التي قال فيها:”بحر المواني غير بحر العاشقين.. يا أيها اساقي إليك المشتكى.. أسرج لسكرتنا الجموح.. خذنا إلى أقصى المتاح.. فهناك ذكراها إذا عصفت تموت..”.

كما ألقت آيات جوبان قصائد عمودية حملت عناوين “حب مع وقف التفيذ” و”آخر تأوهات الغياب” و”طائر العمر” “يا ملهمي بك جمرة أشعلتها .. أطفئ بكفيك الأسى بجراحي”.

وجاءت مشاركة نور موصلي بقصائد حملت عنوان “خبزنا يابس” و”شكر” نقتطف منها.. “مر مثل حمامة هدلت طويلا حول شباكي .. إلى أن صار أفق القلب أوسع من مدى والشمس في جنبي تخجل أن تغيبا” إضافة إلى قصتين حملتا عنوان “قصة وجودي” و”امرأة ذات جلد شفاف”.

وحفلت مشاركة ابراهيم فهد منصور بقصيدة صوفية العشق تعددت فيها تأويلات المعنى وحلقت فيها الصور لتتحد ذات الشاعر بذات المعشوق جاءت بعنوان سرائر العشق يقول فيها.. “أجرد الضوء من ظل يخالطه.. وأجعل الليل غربالا يصفيه.. عساه يلحظ ما تنأى العبارة عن.. افصاحه ولعجزي لا اسميه..”.

بلال أحمد