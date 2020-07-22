الخارجية الصينية: سفارتنا بواشنطن تلقت تهديدات

بكين-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل موظفين فيها محملة السلطات الأمريكية مسؤولية ذلك.

وكتبت هوا على تويتر اليوم: “نتيجة التشهير والكراهية التي تحرض عليها الحكومة الأمريكية تلقت السفارة الصينية تهديدات بتفجير وقتل” منتقدة بشدة القرار الأمريكي إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن واصفة إياه بـ “تصعيد غير مسبوق للاضطهاد ضد الدبلوماسيين الصينيين”.

ودعت هوا الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها وهددت باتخاذ إجراءات رداً على ذلك.

وكانت الصين دعت أمس الأول الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق اللعبة الصفرية والتحيز الأيديولوجي وتصحيح نظرتها تجاه الصين والعلاقات الصينية الأمريكية.

وتواصل الولايات المتحدة سياساتها العدائية تجاه الصين حيث افتعلت معها حرباً تجارية شرسة العام الماضي وفرضت عقوبات على الشركات والمسؤولين الصينيين فيما تواصل محاولاتها للتدخل في شؤون الصين الداخلية تحت حجج وذرائع مختلفة وذلك بسبب مواقف الصين الرافضة للهيمنة الأمريكية.