خبير بمنظمة الصحة: لا تتوقعوا لقاح كوفيد 19 قبل 2021

جنيف-سانا

قال خبير في منظمة الصحة العالمية اليوم إن الباحثين يحرزون تقدماً كبيراً في تطوير لقاحات لمنع الإصابة بمرض كوفيد 19 مع دخول عدد قليل منها تجارب المرحلة الأخيرة لكن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

ونقلت رويترز عن مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية قوله في مناسبة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي: “بحكم الواقع سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح”.

وكانت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أعلنت الشهر الماضي أن المنظمة تأمل في أن يتم إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس كورونا هذا العام وإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021.