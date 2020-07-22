المنظمة الدولية للهجرة تحذر من موجة نزوح جديدة جراء كورونا باليمن

جنيف-سانا

حذرت المنظمة الدولية للهجرة من موجة نزوح جديدة تشهدها اليمن جراء فيروس كورونا.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة بول ديلون قوله أمس خلال مؤتمر افتراضي من جنيف “رصدت بيانات تتبع النزوح التابعة للمنظمة نزوح أكثر من 10 آلاف شخص من نهاية آذار إلى 18 تموز بسبب الخوف من العدوى بفيروس كورونا وتأثير تفشيه على الخدمات والاقتصاد”.

وأضاف ديلون “إن أحدث البيانات من مصفوفة تتبع البيانات في المنظمة تشير إلى أن أكثر من مئة ألف شخص قد أجبروا على الفرار بسبب القتال وانعدام الأمن منذ كانون الثاني وسط العنف المستمر مشيرا إلى أن العدد الفعلي للنازحين من المحتمل أن يكون أكثر من ذلك”.

ولفت ديلون إلى أن حوالي نصف المرافق الصحية في اليمن تضررت أو أغلقت مشيرا إلى أن ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلاد بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” حذرت في أيار الماضي من أن اليمن قد يواجه وضعاً كارثياً فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتعرض الشعب اليمني لعدوان سعودي ممنهج استهدف بناه التحتية ووضعه تحت حصار جائر أفقد البلد معظم مقومات الحياة.