الاتحاد الأوروبي يحذر النظام التركي من مواصلة استفزازاته

بروكسل-سانا

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم النظام التركي من مواصلة استفزازاته داعيا إياه إلى الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول الاتحاد وحل المشاكل عن طريق الحوار أو اللجوء إلى المحافل الدولية.

وردا على إعلان أنقرة نيتها اجراء مسح زلزالي قبالة سواحل جزيرة يونانية في شرق المتوسط قالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفق ما نقلت وكالة آكي الايطالية “على تركيا أن تبين بشكل واضح لا لبس فيه عزمها على الحفاظ على علاقات حسن الجوار وان تحترم المناطق الاقتصادية وتتجه نحو الحوار بحسن نية” واصفة الاعلان التركي بأنه “غير مفيد” وأكدت أنه يبعث برسالة سلبية للأوروبيين.

ودخلت البحرية اليونانية حالة التأهب بسبب الاستفزازات التركية في شرق المتوسط والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية فيما دعت وزارة الخارجية تركيا إلى وقف النشاطات غير القانونية التي تنتهك الحقوق السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس انتقد أمس الممارسات التي يقوم بها النظام التركي في شرق البحر المتوسط محذرا من أنها إجراءات غير قانونية وتهدد تماسك حلف شمال الأطلسي “ناتو”.