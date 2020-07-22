تدشين أول شبكة من الجيل الخامس للإنترنت بصورة تجريبية في إيران

طهران-سانا

أعلن مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي اليوم تدشين أول شبكة من الجيل الخامس للإنترنت 5 جي بصورة تجريبية في البلاد.

وقال هاشمي في تصريح لوكالة ارنا اليوم إن “عملية استخدام الجيل الخامس لشبكة الإنترنت بدأت بصورة تجريبية اليوم بمعهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات الإيرانية” مشيراً إلى أنه تم الانتقال في الوقت المناسب “لمواكبة المنعطف العلمي وعدم التخلف عن التقدم التكنولوجي العالمي”.

وأضاف هاشمي إن المرحلة التجريبية الحالية تضم 5 مشغلات تابعة لشركتي اتصالات في خمس مناطق داخل طهران على أن يتم تعميم هذه التقنية الحديثة في أرجاء البلاد لاحقاً.

وأشار هاشمي إلى أن أحد مجالات استخدام الجيل الخامس للإنترنت يتمثل بتطوير الخدمات الطبية وعلى سبيل المثال إجراء العمليات الجراحية عن بعد مؤكداً أن هذه التقنية تسهم بشكل كبير في إنجاح هذه العمليات.